PAP Minister publicly recites love poem he wrote for his wife

Ruling party minister Maliki Osman publicly shared a love poem he had written for his wife, through a video published on social media yesterday (22 Sept). The video, in which Dr Maliki can be seen reciting the poem out loud, was made as a special tribute for his wife Sadiah’s birthday.

Dr Maliki vividly captures what his wife means to him and the depth of his everlasting love for her in his poem, entitled ‘Sadiah, the Queen in Our Hearts’. The poem, which he signs off as “Abang”, is as follows:

“๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“ ๐“๐’ถ๐“‰๐“‰๐‘’๐“‡๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐“‡๐’ถ๐’พ๐“ƒ ๐’ท๐“‡๐‘’๐’ถ๐“€๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐’พ๐“๐‘’๐“ƒ๐’ธ๐‘’ ๐‘œ๐’ป ๐’น๐’ถ๐“Œ๐“ƒ

๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐’ธ๐‘œ๐“๐’น ๐“Œ๐’พ๐“ƒ๐’น ๐“ˆ๐“Œ๐’ถ๐“Ž๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“๐“Š๐“ˆ๐’ฝ ๐’ป๐“‡๐‘œ๐“ƒ๐’น๐“ˆ

๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐“ ๐“‡๐’ถ๐“Ž๐‘’๐“‡ ๐’ธ๐’ถ๐“๐“๐“ˆ, ๐’ฝ๐’ถ๐“ƒ๐’น๐“ˆ ๐“‡๐’ถ๐’พ๐“ˆ๐‘’๐’น, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฝ๐“Š๐“‚๐’ท๐“๐‘’ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐“ ๐‘œ๐“ƒ๐“ˆ๐‘’

๐’ฏ๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“Œ๐‘’๐‘’๐“‰ ๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“โ€™๐“ˆ ๐“‹๐‘œ๐’พ๐’ธ๐‘’, ๐“๐’พ๐’ป๐“‰๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘œ๐“ˆ๐‘’ ๐’ป๐‘’๐‘’๐“๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐’น๐‘œ๐“Œ๐“ƒ “๐’ฎ๐’ถ๐’น๐’พ๐’ถ๐’ฝ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’พ๐“ƒ ๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐“ˆ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ ๐“€๐‘’๐‘’๐“ ๐“ˆ ๐“Š๐“ˆ ๐“ˆ๐“‰๐“‡๐‘œ๐“ƒ๐‘”

๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’ ๐“๐‘œ๐‘œ๐“€๐“ˆ ๐“Š๐“ , ๐’ธ๐“๐‘’๐’ถ๐“‡ ๐“ˆ๐“€๐’พ๐‘’๐“ˆ ๐‘œ๐“ ๐‘’๐“ƒ ๐’ท๐“๐“Š๐‘’

๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“ ๐‘’๐’ถ๐“€๐“ˆ, ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐“ˆ ๐“‚๐‘’๐“๐“‰ ๐“ˆ๐‘œ ๐“‰๐“‡๐“Š๐‘’

๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’ ๐“‰๐‘œ๐“Š๐’ธ๐’ฝ๐‘’๐“ˆ, ๐“ˆ๐‘œ๐“‡๐“‡๐‘œ๐“Œ๐“ˆ ๐’น๐’พ๐“ˆ๐’ถ๐“ ๐“ ๐‘’๐’ถ๐“‡ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ๐‘œ๐“Š๐“‰ ๐’ถ ๐’ธ๐“๐“Š๐‘’

๐’ฒ๐’ฝ๐‘’๐“ƒ ๐“ˆ๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“‚๐’พ๐“๐‘’๐“ˆ, ๐“ˆ๐‘œ๐‘œ๐“‰๐’ฝ๐‘’๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐‘œ๐“Š๐“ ๐“๐’พ๐“€๐‘’ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‚๐‘œ๐“‡๐“ƒ๐’พ๐“ƒ๐‘” ๐’น๐‘’๐“Œ “๐’ฎ๐’ถ๐’น๐’พ๐’ถ๐’ฝ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’พ๐“ƒ ๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐“ˆ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ ๐“๐‘’๐’ถ๐“‹๐‘’๐“ˆ ๐“ƒ๐‘œ ๐‘œ๐“ƒ๐‘’ ๐’พ๐“ƒ ๐“ˆ๐‘œ๐“๐’พ๐“‰๐“Š๐’น๐‘’

๐’ฎ๐’ฝ๐‘’ ๐’ธ๐’ถ๐“‡๐‘’๐“ˆ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐“ˆ๐’พ๐“ƒ๐’ธ๐‘’๐“‡๐’พ๐“‰๐“Ž

๐’ฎ๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐‘œ๐“๐“‹๐‘’๐“ˆ ๐“ ๐“‡๐‘œ๐’ท๐“๐‘’๐“‚๐“ˆ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐‘’๐’ป๐’ป๐’พ๐’ธ๐’พ๐‘’๐“ƒ๐’ธ๐“Ž

๐’ฎ๐’ฝ๐‘’ ๐“๐’พ๐’ป๐“‰๐“ˆ ๐“ˆ๐“ ๐’พ๐“‡๐’พ๐“‰๐“ˆ ๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐“๐’พ๐“‹๐‘’๐“๐“Ž ๐‘’๐“ƒ๐‘’๐“‡๐‘”๐“Ž

๐’ฎ๐’ฝ๐‘’ ๐’ป๐“Š๐“๐’ป๐’พ๐“๐“๐“ˆ ๐“ƒ๐‘’๐‘’๐’น๐“ˆ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐‘œ๐“Š๐“‡๐’ธ๐‘’๐’ป๐“Š๐“๐“๐“Ž “๐’ฎ๐’ถ๐’น๐’พ๐’ถ๐’ฝ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’พ๐“ƒ ๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐“ˆ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ ๐“ ๐‘’๐“‡๐“ˆ๐‘œ๐“ƒ๐’พ๐’ป๐’พ๐‘’๐“ˆ ๐’ท๐‘’๐’ถ๐“Š๐“‰๐“Ž

๐ป๐‘’๐“‡ ๐“ˆ๐“‰๐‘œ๐“‡๐’พ๐‘’๐“ˆ ๐“‚๐’ถ๐“€๐‘’ ๐’ฝ๐’พ๐“ˆ๐“‰๐‘œ๐“‡๐“Ž ๐’ธ๐‘œ๐“‚๐‘’ ๐’ถ๐“๐’พ๐“‹๐‘’

๐ป๐‘’๐“‡ ๐‘€๐’พ๐’น๐’ถ๐“ˆ ๐“‰๐‘œ๐“Š๐’ธ๐’ฝ ๐“‚๐’ถ๐“€๐‘’๐“ˆ ๐’ธ๐‘œ๐“๐‘œ๐“Š๐“‡๐“ˆ ๐“ˆ๐’ฝ๐’พ๐“ƒ๐‘’ ๐’ท๐“‡๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰

๐ป๐‘’๐“‡ ๐“ ๐’ถ๐“ˆ๐“ˆ๐’พ๐‘œ๐“ƒ, ๐’ฝ๐‘’๐“‡ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐“€, ๐“ˆ๐‘œ ๐’ป๐“Š๐“๐“ ๐‘œ๐’ป ๐’น๐“‡๐’พ๐“‹๐‘’

๐ป๐‘’๐“‡ ๐“Œ๐‘œ๐“‡๐’น๐“ˆ ๐‘œ๐’ป ๐“Œ๐’พ๐“ˆ๐’น๐‘œ๐“‚, ๐’ท๐“‡๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰๐‘’๐“ƒ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“ˆ๐“‰๐’ถ๐“‡๐“๐‘’๐“ˆ๐“ˆ ๐“ƒ๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰ “๐’ฎ๐’ถ๐’น๐’พ๐’ถ๐’ฝ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’พ๐“ƒ ๐‘œ๐“Š๐“‡ ๐’ฝ๐‘’๐’ถ๐“‡๐“‰๐“ˆ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐‘’๐“ ๐“Œ๐’ฝ๐‘œ๐“ˆ๐‘’ ๐“ ๐“‡๐‘’๐“ˆ๐‘’๐“ƒ๐’ธ๐‘’ ๐’พ๐“ˆ ๐‘’๐“‹๐‘’๐“‡๐“Ž๐‘œ๐“ƒ๐‘’โ€™๐“ˆ ๐’น๐‘’๐“๐’พ๐‘”๐’ฝ๐“‰. ๐’ฎ๐’œ๐’ด๐’œ๐’ฉ๐’ข ๐’ด๐’ช๐’ฐ ๐’œ๐‘ ๐ธ ๐’ฏ๐ป๐ธ ๐’ฌ๐’ฐ๐ธ๐ธ๐’ฉ ๐ผ๐’ฉ ๐‘€๐’ด ๐ป๐ธ๐’œ๐‘ ๐’ฏ, ๐‘€๐’ด ๐’œ๐’ฉ๐’ข๐ธ๐ฟ, ๐‘€๐’ด ๐’ฎ๐’ช๐’ฐ๐ฟ๐‘€๐’œ๐’ฏ๐ธ ๐ป๐’ถ๐“ ๐“ ๐“Ž ๐ต๐’พ๐“‡๐“‰๐’ฝ๐’น๐’ถ๐“Ž ๐’ฎ๐’ถ๐“Ž๐’ถ๐“ƒ๐‘”. ๐ฟ๐‘œ๐“‹๐‘’, ๐’œ๐’ท๐’ถ๐“ƒ๐‘””

–A Special Tribute–A poem for my darling wife Sadiah Shahal on her birthday! …โค๏ธโค๏ธโค๏ธ๐’ฎ๐’ถ๐’น๐’พ๐’ถ๐’ฝ, ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐’ฌ๐“Š๐‘’๐‘’๐“ƒ ๐’พ๐“ƒ ๐’ช๐“Š๐“‡… Posted by Dr Maliki Osman on Monday, September 21, 2020

Dr Maliki was first elected to Parliament at the 2001 general election. In 2004, following the appointment of Lee Hsien Loong as Prime Minister, Dr Maliki was appointed Parliamentary Secretary for Health and Community Development, Youth and Sports. He was subsequently appointed Parliamentary Secretary for National Development.

In 2010, nearly a decade after he was elected as MP, Dr Maliki was promoted from Parliamentary Secretary to Senior Parliamentary Secretary for National Development. Following the 2011 general election, he also became Senior Parliamentary Secretary for Defence and Mayor of South East District.

Dr Maliki was promoted from Senior Parliamentary Secretary to Minister of State for Defence and National Development during the Cabinet reshuffle in September 2013. After theย 2015 general election, he was promoted to be a Senior Minister of State for Defence and Foreign Affairs.

The ruling party politician was promoted to full minister nearly two decades after he joined electoral politics. After the 2020 general election, in which he was elected for a fifth term in Parliament, Dr Maliki was promoted to Minister in Prime Ministerโ€™s Office, Second Minister of Education and Second Minister of Foreign Affairs.