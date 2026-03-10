// Adds dimensions UUID, Author and Topic into GA4
Tuesday, March 10, 2026
32.4 C
Singapore
type here...
Flames rise from an oil storage facility south of the capital Tehran as strikes hit the city during the U.S.–Israel military campaign, Iran, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
Asia This Week
Less than 1 min.Read

The Latest: Iran launches drones at Saudi Arabia and Kuwait as US president sends mixed messages

Associated Press
By Associated Press
See also  Dr Mahathir founds Pejuang, perpetuating Peninsular Malay pre-eminence
- Advertisement -
Google News Follow Google News WhatsApp Join us on WhatsApp Telegram Follow us on Telegram

Hot this week

Asia This Week

Iran launches new attacks at Israel and Gulf countries as it keeps up pressure on the Middle East

By JON GAMBRELL, DAVID RISING and SAMY MAGDY Associated Press DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Iran launched new attacks on Tuesday at Israel and Gulf Arab countries as it kept up pressure on th...
Domestic Helpers

Domestic helpers say agencies coach them to say ‘yes’ to everything during interviews with potential employers

Maids pulled back the curtain on what really happens between their job interview promises and real-life performance on the job

Popular Categories

Singapore NewsFeatured NewsSG EconomySingapore PoliticsLifestyleCelebrityInternational
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => { const trigger = document.getElementById("ads-trigger"); if ('IntersectionObserver' in window && trigger) { const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach(entry => { if (entry.isIntersecting) { lazyLoader(); // You should define lazyLoader() elsewhere or inline here observer.unobserve(entry.target); // Run once } }); }, { rootMargin: '800px', threshold: 0.1 }); observer.observe(trigger); } else { // Fallback setTimeout(lazyLoader, 3000); } });

The Independent SG

Singapore News

Domestic helpers say agencies coach them to say ‘yes’ to everything during interviews with potential employers

Maids pulled back the curtain on what really happens between their job interview promises and real-life performance on the job

Workers push back against ‘career catfishing’ label, say hiring managers ghost candidates too

Many people appear unimpressed with the growing list of so-called “new workplace trends” that critics say paint employees, particularly younger workers, in an unfairly negative light. Among the t...

How Singapore’s refineries & bunkers stabilise oil prices during a conflict in the Middle East

Why Singapore becomes more valuable during Middle East wars Oil supply disruptions push traders to alternative hubs Singapore holds huge oil inventories It is the world’s largest ship-fuel port It...

Singaporean man jailed after secretly marrying second wife in the US

The case came to light only years later, when the relationship with his second wife broke down

Business

‘How long can someone endure burnout?’ Man shares years of constant exhaustion

SINGAPORE: Feeling tired after a long week of work is one thing. Feeling completely drained for years is another

Global capital flows into Singapore often end up in real estate

Dubai crashes and Singapore thrives at the same time.

Gen Z discussion: Rising living costs are reshaping where young people live

Nearly the same percentage of Millennials are planning the same, compared to Gen X, the Silent Generation, and Baby Boomers.

Singapore jobseeker shocked after CEO tells him to ‘get lost’ during job interview

The conversation, he said, took a sharp turn when the CEO asked a question about sales targets.

Singapore Politics

All for safety: Han Hui Hui’s three children taken to hospital to keep them away from abusive environment, say MSF and police

Singaporean Han Hui Hui visits her 3 children in hospital for 1 hour

Pritam Singh: Process of bringing in new citizens, Permanent Residents, should be transparent

Mr Singh said, "​In Parliament last week, the DPM Gan announced that the Government would increase the intake of New Citizens and Permanent Residents over the next five years. The Workers’ Party be...

Louis Chua calls for government-subsidised discounts on hawker meals for Singaporeans

Mr Chua called on the Government, and not hawkers themselves, who are already struggling with low margins, to provide discounts for hawker food to Singaporeans based on their CHAS card type, with l...

Fadli Fawzi has been surprising Kaki Bukit residents with Buka Puasa meals

Mr Fadli and his teams have been giving out coupons for Kueh Raya and IFTAR

© The Independent Singapore

// //