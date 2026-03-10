// Adds dimensions UUID, Author and Topic into GA4
Tuesday, March 10, 2026
30.4 C
Singapore
type here...
Screenshot
Malaysia
Less than 1 min.Read

Woman goes through JB checkpoint doing makeup in bathrobe & slippers

Anna Maria Romero
By Anna Maria Romero
See also  Malaysian graduate student commits suicide over "relentless racial bullying" in US university
- Advertisement -
Google News Follow Google News WhatsApp Join us on WhatsApp Telegram Follow us on Telegram

Hot this week

Singapore News

ICA: Heavy traffic at Singapore checkpoints expected during March school holidays, Hari Raya Puasa weekend

Travelers heading across the Causeway or Second Link during the March school holidays should prepare for long waits
Asia This Week

The Latest: Iran launches drones at Saudi Arabia and Kuwait as US president sends mixed messages

ranian fired drones towards Saudi Arabia and Kuwait early Tuesday as U. President Donald Trump sent contradictory signals about how long the war could last, fueling uncertainty that’s causing mark...

Popular Categories

Singapore NewsFeatured NewsSG EconomySingapore PoliticsLifestyleCelebrityInternational
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => { const trigger = document.getElementById("ads-trigger"); if ('IntersectionObserver' in window && trigger) { const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach(entry => { if (entry.isIntersecting) { lazyLoader(); // You should define lazyLoader() elsewhere or inline here observer.unobserve(entry.target); // Run once } }); }, { rootMargin: '800px', threshold: 0.1 }); observer.observe(trigger); } else { // Fallback setTimeout(lazyLoader, 3000); } });

The Independent SG

Singapore News

ICA: Heavy traffic at Singapore checkpoints expected during March school holidays, Hari Raya Puasa weekend

Travelers heading across the Causeway or Second Link during the March school holidays should prepare for long waits

Domestic helpers say agencies coach them to say ‘yes’ to everything during interviews with potential employers

Maids pulled back the curtain on what really happens between their job interview promises and real-life performance on the job

Workers push back against ‘career catfishing’ label, say hiring managers ghost candidates too

Many people appear unimpressed with the growing list of so-called “new workplace trends” that critics say paint employees, particularly younger workers, in an unfairly negative light. Among the t...

How Singapore’s refineries & bunkers stabilise oil prices during a conflict in the Middle East

Why Singapore becomes more valuable during Middle East wars Oil supply disruptions push traders to alternative hubs Singapore holds huge oil inventories It is the world’s largest ship-fuel port It...

Business

‘How long can someone endure burnout?’ Man shares years of constant exhaustion

SINGAPORE: Feeling tired after a long week of work is one thing. Feeling completely drained for years is another

Global capital flows into Singapore often end up in real estate

Dubai crashes and Singapore thrives at the same time.

Gen Z discussion: Rising living costs are reshaping where young people live

Nearly the same percentage of Millennials are planning the same, compared to Gen X, the Silent Generation, and Baby Boomers.

Singapore jobseeker shocked after CEO tells him to ‘get lost’ during job interview

The conversation, he said, took a sharp turn when the CEO asked a question about sales targets.

Singapore Politics

All for safety: Han Hui Hui’s three children taken to hospital to keep them away from abusive environment, say MSF and police

Singaporean Han Hui Hui visits her 3 children in hospital for 1 hour

Pritam Singh: Process of bringing in new citizens, Permanent Residents, should be transparent

Mr Singh said, "​In Parliament last week, the DPM Gan announced that the Government would increase the intake of New Citizens and Permanent Residents over the next five years. The Workers’ Party be...

Louis Chua calls for government-subsidised discounts on hawker meals for Singaporeans

Mr Chua called on the Government, and not hawkers themselves, who are already struggling with low margins, to provide discounts for hawker food to Singaporeans based on their CHAS card type, with l...

Fadli Fawzi has been surprising Kaki Bukit residents with Buka Puasa meals

Mr Fadli and his teams have been giving out coupons for Kueh Raya and IFTAR

© The Independent Singapore

// //